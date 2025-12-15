清新藍調入住北歐風親子宅！水磨石花磚、雲朵牆面打造清新活潑的日光宅

編輯 曾紫婕｜圖片提供 穆豐空間設計有限公司

一家三口入住27坪新成屋，穆豐空間設計先是規劃齊備的3房2廳格局，並於各場域加入海量收納機能，讓小家庭的生活也能回歸恬淡、舒適，不再被生活雜物給堆的滿滿！其次，夫妻倆希望透過「主題性臥房」打造孩子獨處的睡眠空間，快跟著小編一起看下去吧！



邁入居室，玄關處鋪敘清新水磨石花磚地坪，奠定活潑清爽的第一印象，入門左側整合立面的收納機能，以拱形壁龕設計作為外出小物的展示平台，更以幾何造型滑門圍塑海量儲藏室，讓大型家電、行李箱不再無處可藏！其次，玄關廊道立面挹注一絲清新藍色，佐以木質造型掛鉤，打造一家三口的一日衣櫃機能；開闊的公領域以輕淺白為基調，佐以溫潤木質保留居家空間所需的暖度，而大面的清新藍則成為入室後的視覺亮點，而立面整合了客餐廳與電器櫃的收納需求，巧用錯落有致的櫃體造型，增添層次變化，而餐廳後方的櫃體門片更加入一絲趣味弧形，讓親子宅更添活力氣息，餐桌上方增設一盞木睦的吊燈，無形點亮居者一家的用餐時光；最後，多功能室設置大面展示牆，並以木作造型延伸了臨窗處的休憩臥榻，讓此處化身小朋友藏書與作品的展示舞台。

為了養成孩子獨立睡覺的良好習慣，夫妻倆以主題性小孩房作為主要訴求，設計師以乳膠漆繪製雲朵造型的床頭背牆，天藍色更與公領域的色彩相互應，形塑居宅的整體性。

