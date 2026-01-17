清新、活力無黨籍王詩媛參政！深耕在地產業、公益有力！好感度極佳！

【記者鄒䕒頤、范文濱／台南選情報導】

觀察過往選舉經驗台南市學甲選區長期以來呈現藍綠勢力交錯的政治結構，地方政壇人士指出，台南市第二選區（學甲、佳里、將軍、七股、北門、西港） 的市議員選情，長期以來呈現「綠強藍弱」，而無黨派候選人多以地方建設、農漁民權益、長照與交通改善等民生議題作為訴求重點。2026年此選區（含學甲）共選出 5 席議員，預計仍維持 3 席民進黨、1 席國民黨、1 席無黨籍的基本版圖爭奪，故地方實力派「無黨籍」人選參與，常識影響選戰重要變數。

▲清新、活力無黨籍王詩媛參政！熱心地方公益，走入群眾，參與地方各項活動，傾聽民意。（圖/王詩媛臉書提供)

2026年台南市第二選區市議員無黨籍參選人王詩媛 28歲，正修大學企管系畢業，外表清新、亮麗、親和力佳，目前擔任海天水產集團執行長，企業坐落於台南市學甲區，深耕地方產業，去年丹娜絲颱風重創台南，王詩媛即發揮在地企業精神，第一時間捐出7000多個便當馳援災區，公益行動積極有力，並協助災民集體開伙，活力展現有餘，並提供該公司生產新鮮虱目魚肚、魚皮、魚丸…讓受災民眾溫暖吃上熱騰騰虱目魚肚粥，災民倍感溫馨。



其父親王文宗現任財團法人學甲慈濟宮董事長，世界保生大帝廟宇聯合總會創會總會長，在台灣、東南亞、中國大陸等地宗教界頗具盛名，也曾任台南學甲鎮民代表會主席，台南市虱目魚養殖協會理事長等職務，由於長期服務于地方,熱心公益、為人海派、人脈極廣、基層實力雄厚。



王詩媛表示為更貼近民意更接地氣，去年9月已開始跑行程，走進基層走入群眾，參與地方各項活動，傾聽民意,了解民眾所需與關注議題，包括長照,居家看護,老人福利,婦幼與青年政策,環境,社會治安等更符合人民期待。

據熟悉地方選舉人事分析，王詩媛雖以無黨籍參選但其團隊及支持者涵蓋藍綠白，地方更有農會、里長、宮廟、婦女會、社團、農、漁民團體…等系統力挺，公眾好感度極佳！外界相當看好也為第二選區投下震撼彈。

