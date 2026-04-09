清明梅雨季「鼻過敏爆高峰」 中醫三部曲調理防氣喘
清明節後，過敏性鼻炎進入爆發高峰期。中醫師賴俊宏指出，每年清明與梅雨季節，因風勢增強、濕度上升，加上花粉、塵蟎、黴菌大量滋生，容易引發鼻過敏症狀。許多患者於清晨起床後連續打噴嚏、流清涕，甚至眼睛紅癢，若症狀持續時間長，不僅影響睡眠品質，也會降低工作與學習效率。
鼻子本具有過濾髒空氣的防禦機制，當空氣品質不佳、溫度過低或濕度過低時，會以打噴嚏或流鼻水方式進行防護。然而過度的鼻過敏反應卻會對日常生活造成困擾。賴俊宏強調，長期鼻過敏導致鼻黏膜處於慢性發炎狀態，可能引發鼻竇炎、中耳炎，甚至加重氣喘風險，不容忽視。
賴俊宏解釋，當身體處於慢性發炎狀態，壓力荷爾蒙會上升，可能導致肌肉流失。長期鼻過敏會嚴重干擾睡眠品質，使皮質醇（壓力荷爾蒙）升高，進而抑制生長激素分泌。 從中醫角度，鼻過敏稱為「鼻鼽」，與肺、脾、腎三臟息息相關。賴俊宏指出，「肺主皮毛、開竅於鼻」，是抵禦外邪的第一道防線，若肺受風寒，即出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽等症狀。脾為後天之本，負責水穀精微的運化，脾氣虛弱則易生痰濕。腎為先天之本，決定了個人體質的耐受度與免疫穩定性。
治療過敏性鼻炎有循序漸進的調理三部曲。前期使用辛散溫熱的藥物，迅速減少流鼻水、打噴嚏的頻率，同步溫補脾胃，改善其吸收機能；中期轉為固護肺氣，在體表築起一道防風牆，並持續加強脾胃的祛濕能力；後期透過健脾補腎來改善體質，降低黏膜的敏感度。
在飲食調理方面，賴俊宏建議春天多食用胡蘿蔔、番茄、雞蛋、牛奶、瘦肉及糙米，可幫助修復黏膜細胞。他特別提及，「地中海飲食」已被證實能有效預防氣喘與鼻炎，應多攝取蔬果、海鮮、五穀雜糧、堅果與橄欖油。相反地，菸、咖啡、酒等刺激品易使鼻黏膜血管擴張，西瓜、梨子、椰子水等涼性食物以及冰品，會降低陽氣防禦力，皆為禁忌飲食，患者應當避免。
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