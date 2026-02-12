即時中心／林韋慈報導

香港《南華早報》12日獨家報導，有內部知情人士指出，美國總統川普（Donald Trump）預計將於4月初前往北京，與中國國家主席習近平會晤。外界解讀，此行重點在於延長先前於南韓「川習會」達成的貿易休戰協議，最長可能達一年。但僅會有川普一人前往，確保「美國優先」政策。

過去已傳出川普將訪問中國會面習近平消息，但一直未獲中國官方認證，而今日《南華早報》獨家批露，時間點應該是在3月31日至4月初，並且時間大約3天左右。川普在與習近平通話後也表示，非常期待訪問中國。不過，由於4月5日適逢中國清明節，中方仍在評估相關細節，正式日期尚未拍板。

知情人士指出，北京長期將台灣視為雙邊關係的主要潛在引爆點，近期美方對台軍售，恐為雙方互動埋下變數。另有報導指出，美中預計在這次「川習會」上，正式宣布延長雙方去年在南韓談成的貿易休戰協議，最長可能達一年。

在共和黨11月期中選舉選情壓力升高之際，川普亟需端出具體外交與經濟政績。另有消息透露，目前尚未安排美國企業執行長隨團出訪，主因在於川普政府強調「美國優先」，不希望被外界解讀為鼓勵企業赴中投資。不過，未來仍可能宣布汽車或能源領域的合作協議，而近期達成的TikTok交易，也被視為後續產業談判的示範案例。





原文出處：快新聞／清明節前夕傳川習會？《南華早報》：川普4月初擬赴北京

