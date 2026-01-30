清明節連假離島管制航線 2/2上午9時開放訂位

（中央社記者黃巧雯台北30日電）今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1440架次，共11萬8730個座位數，並自2月2日上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月3日至4月6日共4天連假，民航局規劃，4月2日至7日為航空疏運期，連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局發布新聞稿表示，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬48個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數。

民航局表示，上述3離島航線共提供1440架次、11萬8730個座位數，自2月2日上午9時起開放訂位，並已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，這次清明節連假尖峰時段為4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。

旅客若因故無法搭乘原訂航班時，民航局呼籲，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，清明節假期適逢台灣及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，民航局提醒，民眾應隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補，同時搭機當日也應提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。（編輯：龍柏安）1150130