清明連假將至！台金航線釋5萬機位數 2／2上午9點開搶

115年清明節4天連假，台金管制航線運能共提供532架次、50048個座位數，並將於2月2日上午9點起開放訂位。（圖／金門縣政府）

民國115年清明節有4天連假，交通部民用航空局今（30）日宣布，台金管制航線本次運能共提供532架次、50048個座位數，並將於2月2日上午9點起開放訂位；金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

今年清明假期，自4月3日起至6日止共有4天連假，民航局規畫4月2日至7日共計6天為航空疏運期。民航局指出，清明連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，後續亦將視需求狀況適時增班。

金門縣政府表示，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

縣府亦提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規畫，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

