清明連假離島管制航線 2/2起開放訂位

記者李佩玲／臺北報導

今年清明節有4天連假，交通部民航局今（30）日宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1440架次，計11萬8730個座位數，並於2月2日上午9時起開放訂位。

今年清明節連假自年4月3日至6日，民航局規劃，4月2日至7日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。其中，澎湖航線提供752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬48個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；上述3離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4日臺灣出發往離島方向，以及4月5日至7日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，清明節假期適逢臺灣及離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，民航局也提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。