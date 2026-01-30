清明連假離島航線 下週一上午9點開放訂位

▲清明4天連假澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，自2月2日（周一）上午9時起開放訂位。。（圖／華信航空提供）

[NOWnews今日新聞] 連假離島機位需求集中，交通部民航局今（30）日宣布，清明4天連假澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,440架次，計118,730個座位數，並自2月2日（周一）上午9時起開放訂位。另，由於清明假期時正值台灣及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。

今年4月3日（週五）至115年4月6日（週一）有4天連假，民航局規劃，4月2日（週四）至4月7日（週二）為航空疏運期，共計6天。在各航線運量分別有：澎湖航線752架次、58,032個座位數；金門航線532架次、50,048個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

廣告 廣告

民航局提醒旅客，此次清明節連假，尖峰時段4月2日至4月4日臺灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

開放訂位時間可利用航空公司訂位電話、官網、APP及合作便利商店等管道進行訂票。

華信航空：https://www.mandarin-airlines.com

立榮航空：https://www.uniair.com.tw

另外，為提升機位使用率，27日交通部公告修法，調整退票費用級距制，區分三個不同階段酌收費用，退票費用將依航班起飛日分為前七日以上、前一日至六日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20%及30%；新制將在3月9日起生效，並自勞動節連假起實施。

此次修正也把航空公司原本內部已普遍採行的不可抗力退票處理機制明確納入契約內容，旅客因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由導致無法搭機時，於航班起飛前通知航空公司，並於退票時提供相關證明文件者，得免收退票費用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

金門濃霧影響 民航局：19時13分起航班暫停起降

成本激增扛不住！華信航空送件盼票價調漲10% 民航局這麼說

冬季班表航班數超越疫情前！民航局：今年運量有望創新高