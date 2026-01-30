清明連假離島航線 2/2上午9時起訂位

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天(30日)宣布，今年的清明節連續假期的離島航線，對澎湖、金門、馬祖3離島將提供1440架次，共計11萬8730個座位數，並自2月2日(週一)上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月3日(週五)到4月6日(週一)有4天連假，民航局規劃，4月2日(週四)到4月7日(週二)是航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班。

廣告 廣告

在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬48個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；這3個離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，這次清明節連假尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

扯！他預言霍諾德「爬101會摔死」 翻車後秒改口被全網灌爆

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

