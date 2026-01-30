清明連假4天！ 台金航線2/2開放訂位

根據交通部民用航空局的公告，今(115)年清明節有4天連假，從4月3日（週五）至4月6日（週一）。為了應對旅客需求，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計11萬8730個座位數，並自2月2日(週一)上午9時起開放訂位。

115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（資料圖／金門縣政府提供）

今年清明節假期自115年4月3日(週五)至115年4月6日(週一)有4天連假，民航局規劃，4月2日(週四)至4月7日(週二)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（圖／金門縣政府提供）

在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬48個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；上述3離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日臺灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，清明節假期適值台灣及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

115年清明連假台金航線2月2日上午9時開放訂位。（圖／ 民用航空局 提供）

