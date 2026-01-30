清明離島機票11.8萬張「這天」開訂！退票新制3/9上路

記者柯美儀／台北報導

清明節連假離島管制航線下週一上午9時開放訂位。（示意圖／資料照）

今（115）年清明節有4天連假，交通部民用航空局今（30）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1440架次，計11萬8730個座位數，並自2月2日（週一）上午9時起開放訂位。

清明連假4天 航空疏運期共6天

今年清明節假期自4月3日（週五）至4月6日（週一）共4天連假，民航局規劃，4月2日至4月7日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

廣告 廣告

在各航線運能提供方面，澎湖航線752架次、5萬8032個座位數；金門航線532架次、5萬048個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；上述3離島航線共計提供1440架次、11萬8730個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

國內線退票改採分級制 最高可收30％

為提升連假疏運期間機位使用效率，交通部27日公告修正國內線規定，針對連假疏運期、設有使用限制的國內線機票，實施「退票費用分級制」，依退票時間分三階段收費，最高可收票面價30％。新制將於3月9日生效，並自勞動節連假起適用。

交通部指出，過去三天以上連假疏運期間的離島國內線機票，退票一律收取最高10％手續費；修法後，針對註記「逾期作廢」的機票，改採分級收費。起飛前七日以上退票，手續費最高10％；起飛前一至六日最高20％；航班當日起飛前退票，最高30％。

更多三立新聞網報導

抖音、小紅書短影音毀大腦！台大醫示警「傷害恐數10年」教育部推4防護

台灣人最愛飛「這3國」！去年出國1894萬人次破紀錄 觀光逆差破7000億

最高領9萬元！「符合2條件」拿獎學金 教育部試辦8000人受惠

小心荷包噴7200元！交通新法「上路拿手機、抽菸」加重罰

