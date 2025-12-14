清晨上班路成最後一程！移工騎士遭左轉休旅車擦撞 再撞電桿

菲籍移工清晨車禍不治，警方全力釐清肇因。（圖 ／翻攝畫面）

台中市南屯區14日清晨發生一起令人鼻酸的死亡車禍，1名35歲的菲律賓籍西姓移工，清晨騎乘機車準備前往彰化廠區上班，未料途中行經嶺東路與文山三街口時，竟遭1輛左轉的休旅車擦撞，隨後機車失控再撞上路旁電桿，當場失去生命跡象，最終仍回天乏術。

警方調查指出，事故發生在上午7時20分左右，正值上班尖峰時段，43歲康姓男子當時駕駛自小客車，沿嶺東路往向上路方向行駛，於路口左轉進入文山三街時，與對向直行的西姓騎士發生擦撞，強烈撞擊力道導致西男連人帶車噴飛，機車失控後又猛烈撞上路邊電桿，現場畫面相當駭人。

救護人員趕抵時，西姓騎士已無呼吸心跳，緊急送往惠中林新醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治，據了解，死者為菲律賓籍移工，來台工作多年平日生活單純，事發當下正準備前往汐品彰化廠上班，未料一場突如其來的意外，讓清晨通勤路成了人生終點。

警方表示，已對康姓駕駛實施酒測，確認無酒駕情形，車內也未發現任何違禁物品，目前初步排除酒駕因素，詳細肇事責任歸屬，仍需進一步調閱監視器畫面、釐清行車動線及號誌狀況，才能還原事故發生的真正原因，警方呼籲，駕駛人行經路口轉彎時務必減速並注意對向來車，機車騎士也應提高警覺，以避免類似悲劇再次發生。

