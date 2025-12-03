清晨低溫下探15度 周末回暖下週一東北季風又來

受東北季風持續影響，今（4）日清晨各地低溫預估下探15至18度，局部沿海沿海空曠地區及近山區平地氣溫可能更低，提醒民眾務必做好保暖準備，好消息是這波冷空氣將在週末暫歇，預計7日各地高溫可回升至25至28度。

北台全日偏涼 低溫下探15度

昨日晚間至今天清晨是這波冷空氣最強的時段，預估各地低溫15至18度，北部、東北部及東部明顯偏涼，白天部分北部及宜花地區的高溫也只有19度到21度。

中南部及台東高溫24度、25度，但由於早晚亦偏涼，南北之間的溫差相當大，南來北往的民眾要特別留意。

基宜雨勢明顯 沿海浪高達4米



受東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸及宜蘭地區的降雨仍會比較明顯且持續，大台北山區、花蓮、台東、恆春半島，以及西半部的山區，整天仍有零星短暫降雨的機會。

此外，東北風偏強，戶外活動請注意安全，尤其在臺南以北、基隆北海岸、臺東沿海或空曠地區、恆春半島以及各離島，都可能出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風。

受到強勁風力影響，台灣附近的浪高大約有來到3到4米左右的狀況，海上作業或沿海地區活動的民眾，務必多加小心。

週末回暖 下週一再迎東北季風

這波冷空氣將在週末暫歇，6日至7日東北季風會稍微減弱，各地氣溫將逐漸回升，預計7日臺灣各地高溫將回升至25度到28度，水氣也將進一步減少，各地大多轉為晴到多雲的好天氣，不過早晚仍會比較涼，特別是中南部地區，要留意日夜溫差大。

不過下週一（8日），東北季風將再度增強，所幸這波低溫預測約在15度到20度，10日東北季風將減弱，各地氣溫回升，西半部及臺東高溫預測可達26度至29度。