清晨低溫12.4度！明白天起回暖 下週一北台灣再降溫
〔記者林志怡／台北報導〕東北季風持續發威，中央氣象署指出，今日台灣本島清晨低溫僅12.4度，白天也將整日涼冷，但明日白天起，各地氣溫將逐漸回升，北部地區白天可重回20度左右，中南部地區可達到20度以上，但日夜溫差大，民眾務必注意保暖措施，且下波東北季風預計在下週一前後影響台灣，氣溫還會再下降。
中央氣象署預報員謝佩芸指出，今日台灣持續受到東北季風影響，各地清晨氣溫偏低，北台灣普遍僅14至15度，中南部約15至17度，花東地區約20至22度，另馬祖出現11.8度低溫，新北石門富貴角清晨僅12.4度，桃竹苗地區最低溫也只剩12至13度。
謝佩芸說，今日各地維持整日涼冷的天氣，且因雲量偏多，白天氣溫回升不明顯，北部地區白天約17至18度，中部至台南20至23度，南部高屏約25至26度。
降雨方面，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。
謝佩芸表示，明日清晨氣溫仍低，多數地區僅15度左右，但白天起氣溫回升，中南部地區20度以上，北台灣20度左右，週五東北季風減弱後，中南部氣溫明顯回升，週日將是本週最溫暖的一天，但夜間清晨感受仍較涼冷，且下波東北季風預計在下週一前後報到，北台灣氣溫將再度下降。
更多自由時報報導
低溫來了！今晚中部以北下探15度 週末白天重回夏天
新北下探12.5度！氣象專家：入秋最強冷空氣發威
週三南北溫差大！北部整日溼涼 低溫下探15度
注意保暖！今各地早晚涼冷 白天北台灣濕涼、南部溫差大
其他人也在看
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
還沒冷完！一圖看2段式天氣變化「最凍時間曝光」 降雨熱區出爐
天氣開始轉涼，台北也開始下雨了，天氣發展情形持續受到關注。對此，氣象專家賈新興今（18）日分析未來天氣將有二段式變化，月底前還有兩次降溫的機會，並公布降雨熱區，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 4 小時前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 16 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雨來了！下班快回家 「4縣市」發布大雨特報
受東北季風影響，今（17）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區局部地區有大雨發生的機率。中央氣象署針對「台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣」發布大雨特報，提醒民眾，山區須注意坍方、落石及溪水暴漲等風險。4縣市發台視新聞網 ・ 1 天前
越晚越冷! 明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到
生活中心／綜合報導入秋後，最強一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區週二整天有雨，入夜後越晚越冷；周三儘管水氣慢慢減少，但清晨（19日）苗栗以北低溫下探12度，要到周末才會回溫。不過下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降。雨這麼大，馬路中央還躺著好幾顆巨石，得靠怪手又鑽又敲，才有辦法鑽開一些，這些大石頭連夜滾下來，讓山壁直接禿一塊，新北市雙溪102線道22.5公里處，週二上午7點多，警方獲報，有7至8顆完整大石，加上碎石已經完全阻塞交通；就連人要經過都有困難，而且還很危險，從空拍畫面看更驚人，落石剛好就在轉彎處，好險這路段晚上人車較少，一早就有民眾通報。新北市雙溪區長劉盈良：「大概有20-30噸的落石，掉落在路面上，公所今天（18日）在獲報後，立即就請廠商進場進行搶通，（預計）今天晚上前，可以進行單線道的搶通。」新北市雙溪102線道22.5K，大量落石滑落（圖／民視新聞）雙向封閉解封前，用路人可以改走北37線侯牡公路，或搭火車往返瑞芳、雙溪，受到雨勢影響的，還有宜蘭蘇澳，不少民眾上班上課時間都遇到大雨干擾，因為東北季風影響，帶著水氣一路南下，北部、東北部迎風面降雨持續，還有局部大雨發生，在台灣上空雲量、水氣都偏多。氣象署預報員黃恩鴻：「週三以及週四的清晨，是預估最低溫出現的時候，也就是今天（週二）晚上，到明天（週三）清晨，溫度是在逐漸下降。」東北季風影響，週三最冷、周末漸回溫（圖／民視新聞）週二白天平地低溫，逐漸降溫有感，北台灣整天濕濕冷冷，剩下15-16度；中南部、花東地區，預估週二晚上開始，溫度更有機會下探12度！週三清晨，中部以北、宜蘭，普遍低溫；中南部、花東，則要留意早晚溫差大，離島地區，馬祖只剩13度左右，局部沿海、空曠地區、山區，溫度會再更低，要等到週五到周末才會好一些，中南部陽光露臉，但下一波東北季風，下週一馬上來接棒，民眾的冬衣後被趁著週末天氣回溫，可得好好準備一番，因為冬天真的來了。原文出處：越晚越冷！明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到 更多民視新聞報導冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了東北季風急凍北台！低溫下探15度 山區24小時雨量飆豪雨等級豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通民視影音 ・ 17 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 19 小時前
冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了
生活中心／曾郁雅報導東北季風帶來綿綿陰雨，北部搶先降溫！中央氣象署提醒北部、宜蘭地區溫度會持續下滑，直到今（18日）整個北台灣將會大降溫到16～19度，氣象粉專曬出一圖分析接下來溫度震盪，點出「這時間點」冷空氣南下的有感降溫才會再度攀升，自此之前出門都要把外套穿好穿滿。民視 ・ 1 天前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
入秋最強冷空氣報到! 北台灣"暴跌10度"週三.週四最冷
生活中心／綜合報導全台將迎來入秋以來，最強的一波冷空氣，北台灣與東北部氣溫將暴跌10度，尤其周三周四最冷，北部低溫下探15到16度，空曠地區甚至可能下探12、13度，中南部與花東，約16到18度的低溫，加上這波冷空氣水氣多，感受起來比較溼冷，氣象署表示，預計到週六才會明顯回暖。楓葉換上紅色外套，隨風飄逸，搭配藍天白雲，仿佛置身仙境，隨著氣溫下降，位在海拔1600公尺的南投杉林溪，超過4千棵的楓樹，進入楓紅季，放眼望去，相當浪漫。賞楓遊客說：「這裡的楓葉世界第一，不用去國外了，這邊看就可以。」賞楓遊客說：「這個季節來的話有銀杏，還有楓葉，還有小波波草可以看，每一張照片拍起來，都會很漂亮。」秋冬日夜溫差變大，銀杏也跟著陸續轉為鮮黃，金黃色銀杏和紅色楓葉，相互點綴，可說是平分"秋色"，而緊接著，入秋以來的最強冷空氣報到，北台灣與東北部氣溫，將暴跌10度。週一起冷空氣南下，全台各地明顯變涼。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「從今天東北季風開始增強，冷空氣南下，隨後一直到週五這段時間，其實各地都是感受偏涼冷，週四的清晨，在中部以北跟宜蘭，普遍只有15、16度，南部跟花東，大概就是16到18度，局部溫度，可能會來得更低一些，要特別注意低溫的影響。」最冷時間點，落在周三到周四清晨，北部低溫剩15到16度，中南部與花東，來到16度到18度，沿海空曠地區，更是有機會下探到，12至13度。週一週二，北海岸、宜蘭、大台北山區，也要留意大雨發生，週三週四後，水氣逐漸減少。未來一周雨勢。（圖／民視新聞）氣象署預報員黃恩鴻說：「週三的時候，降雨的區域還是比較類似，但是水氣是慢慢在減少，迎風面仍是有局部短暫雨，降雨機率偏高，外出還是要記得攜帶雨具，而在六日這個時候，周末假期，東北季風就減弱了，溫度上是逐漸地回升，水氣也是變得更為零星。」氣象署預估到周末，各地才會回暖，水氣也變少，轉為晴到多雲的好天氣，可以安排出去走走。原文出處：入秋最強冷空氣報到！北台灣「暴跌10度」 氣象署曝「這時候」才回暖 更多民視新聞報導新台幣貶3分 收31.18元必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠背叛年薪700萬證券副總妻 職業軍人愛上餐廳闆娘民視影音 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 4 小時前
北台灣整天濕冷「4縣市豪雨特報」 清晨最低溫將下探12度
受東北季風影響，今（18）天北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，雨勢相當明顯，氣象署針對「基北北宜」4縣市發布豪雨特報，須防範瞬間大雨，山區坍方、落石及溪水暴漲。而中部及花東清晨低台視新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣報到！今有感降溫「雨下最多地區曝」 賈新興：下週另一波接力
今（17）日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天整體受東北季風影響，今午後至週三受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前