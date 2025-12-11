清晨低溫12.4℃！北東整日濕涼 入冬最強冷氣團襲恐破10℃

今（12）晨因輻射冷卻較強，氣溫偏低，清晨最低溫僅12.2度，在南投縣中寮鄉；另外，受東北季風持續影響，北、東部整日都較為濕涼，明（13）起下午起還有入冬以來最強冷氣團南下，恐達「大陸冷氣團」標準，本島平地也將挑戰10度以下。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，今天迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

12/12全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣溫方面，西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應注意添加衣物以免受涼。

此外，由於東北風偏強，台南至桃園、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生，海邊活動請多留意安全。

陸上強風特報示警範圍。圖／翻攝自Facebbok@報天氣 - 中央氣象署

接著週末的天氣，氣象專家吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」指出，最新歐洲模式模擬顯示，明（13）日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨，週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適，但早晚很冷。

吳德榮進一步說明，下週日晚、週一（15日）晨及下週二晨這段期間，因輻射冷卻加成，氣溫將降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪？尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

