清晨傳噩耗！壯圍鄉3連霸主席詹旺彬在家中過世 享年59歲

壯圍鄉代表會主席詹旺彬。（本報資料照片）

宜蘭縣壯圍鄉代表會主席詹旺彬今天（17日）早上7時許在家中過世，享年59歲，詹旺彬近2年來身體不適，也頻繁進出醫院，今早傳出他過世後，地方、政界人士紛紛前往詹家致意，代表會將協助家屬治喪事宜。

詹旺彬是無黨籍，他連3任代表會主席，地方實力雄厚，地方也盛傳他在現任國民黨鄉長沈清山任期屆滿後將轉戰鄉長，但最後由他妻子張秋香代夫出征，張秋香也積極勤走基層，壯圍鄉長選舉可能是藍、綠及無黨籍三腳督局面。

據了解，詹旺彬從2年前就傳出身體不適，但確切病因不詳，後來在醫院安寧病房治療，今天他在壯圍家中過世，享年59歲。

