清晨僅11.7℃破入秋新低！ 今晚起轉濕涼

今天全台各地低溫約在13至15度。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（26日）持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，清晨最低溫出現在苗栗公館鄉僅11.7度，是今年入秋以來新低溫。中央氣象署提醒，今晚至明日（27日）水氣稍增多，台灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨。

氣象署在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風偏強，今晨至明晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨截至5時2分各縣市平地最低氣溫為苗栗（公館鄉）的11.7度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度：北部（新北石門區）15.4度、中部（雲林古坑鄉）13.0度、南部（台南新化區）14.0度、東部（宜蘭三星鄉）14.8度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部局部零星飄雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。各地區氣溫為：北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。

吳德榮提到，明天另一東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五（28日）水氣東移，迎風面轉乾，週六、日（29、30日）大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連3天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮表示，下週一（12月1日）輕颱「天琴」外移的高層雲系通過，東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二（12月2日）迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

吳德榮說，熱帶低壓TD30昨天（25日）晚間8時發展為輕颱「天琴」，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「天琴」進入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」雖持續擴大，但無侵台機率。

輕颱「天琴」持續朝西北西前進。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「今晚起，水氣增多！」原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30，於昨晚增強發展為輕度颱風「天琴」，預測未來將朝西北西方向移動，進入南海後，強度還有再增強的趨勢；目前評估，其對台灣並無直接影響。

林得恩提醒，受東北季風影響，今白天天氣穩定，晚起至明日，由於環境水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，體感更覺濕涼，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出建議攜帶雨具備用。

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員賴欣國表示，今清全台最低溫出現在苗栗縣公館僅11.7度，是今年入秋以來新低溫。輕颱「天琴」今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南方1160公里處，預計未來會朝西北西往南海前進，其中高層水氣將於今晚到明天透過西南風帶來台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

持分博奕戰1／2.3坪想讓2.2億元土地變天！ 台中律師零星持分引爆77地主危機

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了