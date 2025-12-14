清晨冷到發抖！新竹關西7.1度 今白天回暖要當心日夜溫差

受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今日清晨全台偏冷，最低溫落在新竹關西7.1度。

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（15）日清晨全台明顯偏冷，中央氣象署持續針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，提醒局部地區有10度以下低溫發生的機率。氣象署觀測顯示，今日清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅7.1度，創下今年入冬以來平地最低溫紀錄，各地民眾一早出門就能明顯感受到寒意。

今天白天會一直這麼冷嗎？

根據中央氣象署說法，清晨中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷還可能再低2至3度。不過隨著白天太陽露臉，大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫將快速回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部可達25至26度，日夜溫差相當明顯。

氣象署指出，水氣減少後，各地天氣型態偏向乾冷穩定，大多為晴到多雲，僅宜蘭、台東地區及恆春半島仍有零星短暫降雨的機率。由於輻射冷卻效應，今晚到明（16）日清晨，中部以北部分平地低溫仍可能降到10度以下，長者及心血管疾病患者務必留意保暖。

天氣會怎麼變化？

氣象署預估，明天白天起冷空氣進一步減弱，天氣持續晴朗穩定。週三、週四西半部以晴到多雲為主，東半部及北海岸水氣略增，偶有局部短暫雨；週五、週六雲量增加，山區及中南部平地有零星飄雨機率，但白天仍偏舒適、早晚偏涼。

此外，今日東北風明顯偏強，桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪偏大，氣象署提醒民眾從事海邊活動務必注意安全，高山地區也有結冰可能，行程安排需特別留意路況。

