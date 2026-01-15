清晨冷到8.2度！下周恐迎偏強冷氣團 今年首颱「洛鞍」估今生成

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

中央氣象署表示，今（15）日清晨受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷、日夜溫差大，全台最低溫出現在新竹縣關西的8.2度。白天水氣偏少，台灣本島及離島多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨，整體天氣穩定但清晨寒意明顯。

今（15）日清晨受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷、日夜溫差大。（示意圖／photoAC）

位於馬尼拉東南方海面的熱帶性低氣壓TD01，今日至明日有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」。氣象專家賈新興表示，該系統預估將在菲律賓東方海面活動，對台灣不構成直接威脅，但外圍水氣將為後續冷空氣南下提供條件，使迎風面降雨時間拉長、濕冷感受更為明顯。

賈新興指出，周五午後宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨；周六至周日，北北基宜、花東，以及桃竹苗山區與南端地區，局部午後有短暫降雨機會；下周一隨東北季風增強，北部及宜蘭轉為局部降雨型態，其他地區午後山區亦可能出現零星雨勢。

展望下周天氣，賈新興表示，下周二至下周四有偏強大陸冷氣團影響的機率，中部以北及東北部氣溫再度下探，低溫約落在11至14度，北部、宜蘭迎風面偏濕冷，花東及中南部山區午後仍有零星短暫降雨機會。



