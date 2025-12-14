清晨出門賣麵遇死劫 對向車直直撞上來撕裂車體 目擊者驚：比鞭炮還大聲

消防人員到場後發現，現場相當慘烈，強大撞擊力道導致貨車車頭和車斗分離。雲林縣消防局提供



雲林縣斗南鎮今日（12/14）清晨6時許傳出一起2死車禍，一輛白色休旅車行經該路段時，突因不明原因偏離車道，迎面撞上一輛自小貨車和另輛自小客，並波及行駛在一旁的另輛自小客，撞擊力道之大直接造成小貨車的車頭和車身分離，車上的66歲黃男、44歲黃女也雙雙傷重身亡，白色休旅車駕駛林男（42歲）則陷入昏迷，另輛遭波及的紅色轎車駕駛林男則臉部輕傷。

今日上午6時6分，42歲林姓男子駕駛白色休旅車沿斗南鎮大同路西往東方向至小東路口時，因不明原因逆向衝撞對向貨車，並波及旁邊的紅色轎車，由於休旅車和貨車駕駛幾乎未減速，強大撞擊力道直接將車輛撕裂成廢鐵，貨車車頭和車斗撞至分離，現場還一度冒出火花。

雲林縣斗南鎮今日清晨發生一起嚴重車禍，強大撞擊力道導致貨車車頭和車身分離，車內2人救出時已無呼吸心跳。雲林縣消防局提供

警消人員到場後，駕駛休旅車的林男已陷入昏迷，貨車上的黃男和李女則受困車內，救出時已失去呼吸心跳，遭波及的紅色轎車駕駛則臉部外傷。雲林縣消防局派遣各式消防車3部、救護車4部和14名人員前往現場搶救，經初步救治並分別送醫急救後，黃男和李女仍因傷勢過重，回天乏術。

當地民眾表示，車禍現場的路口道路微彎，行駛於內側車道的駕駛一個不小心，就會開到對向車道，因此時常發生擦撞事故。警方初步了解肇事原因為林男行經路口時因不明原因偏離車道，並撞上對向貨車所致，由於林男仍在昏迷中，是否涉及酒駕須待進一步抽血釐清。

死亡的黃男和李女據了解為朋友關係，兩人平時會到斗南中山路口擺攤賣關廟麵，幾乎全年無休，沒想到卻在工作路上遇到死劫，現場麵條散落一地，目擊者形容「撞擊聲比鞭炮還大聲」。轄區斗南分局也呼籲，駕駛人應遵守號誌標誌標線行駛，並充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，以保障自己和用路人的安全。

