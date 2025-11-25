清晨台南以北下探14度 晚起水氣增多、北東轉雨

中央氣象署表示，今（26）日清晨低溫如入冬，臺南以北、宜蘭及金馬地區氣溫將下探至14至16度，此外，晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

臺南以北下探14度 留意日夜溫差

氣象署預報員黃恩鴻指出，持續受東北季風影響，清晨各地偏涼， 臺南以北、宜蘭及金馬下探14至16度，高屏花東及澎湖約18、19度，空曠的地區會更低，早起的朋友建議多加件外套以免著涼。

廣告 廣告

不過白天天氣穩定，尤其中南部可見陽光，高溫可達26、27度，北部及東半部雲量較多，白天高溫也有22至24度，日夜溫差十分劇烈，建議民眾隨著溫度變化適時調整穿著。

天琴颱風對台無直接影響 外圍水氣襲中南部

輕度颱風「天琴」（KOTO）已經生成，預估會朝向中南半島移動，氣象署表示，對臺灣並無直接影響，不過，晚間到週四（27日）將受其外圍中層水氣北移影響。

同時，另一波東北季風也將在晚間增強，迎風面的北部、東半部、恆春半島降雨機率會增加，轉為局部短暫雨。

由於高空南風將水氣帶進臺灣，原本天氣穩定的中南部地區，雲量也會明顯增多，南部地區及中部山區將會有零星的短暫降雨機率。

沿海風浪大加空污 雙重警報齊發

氣象署提醒，近期東北季風偏強，前往海邊活動需注意安全。沿海空曠地區風力預估將達到八級強風甚至以上；東半部、恆春半島沿海容易出現長浪，浪高普遍在2到3米，航行作業務必留意。

另外，環境部預警，受東北季風影響，中南部位於下風處。污染物容易累積，北部、雲嘉南、高屏空品區已達到「橘色提醒」等級。民眾外出活動需多加留意空氣品質。