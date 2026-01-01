清晨地牛翻身！台南05:51規模3.4極淺層地震 最大震度曝光
根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，今（2）日清晨5時51分，台南市楠西區發生一起芮氏規模3.4的小區域地震。震央位於台南市政府東北東方40.0公里處，地震深度僅9.3公里，在地震分類上屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到的最大震度為2級，出現在台南市楠西。根據氣象署詳細的測報資料，各地的震度分布如下：台南市地區最大震度為2級；高雄市及嘉義縣地區最大震度則為1級。
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
跨年下大雨！氣象署對「4縣市」發布豪大雨特報 雨勢持續至晚間
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 5
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點
跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫
強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
2026首波冷氣團又強又猛 林得恩：1月上旬持續低溫
受強烈大陸冷氣團南下影響，1月1日北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波。氣象專家林得恩直言，2026首波降溫來的又強又猛。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
氣象署發低溫特報！這些縣市「非常寒冷」將持續在10度以下
冷！中央氣象署今（1）天10:49發布低溫特報指出，1日強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
強烈大陸冷氣團來襲！8縣市低溫特報「跌破10度」
受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署1日針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等8縣市發布低溫特報，影響時間預計持續到2日晚間7時，有出現10度以下低溫的可能性。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝
冷空氣源源不絕！3地區迎「嚴寒8度低溫」最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫
強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 4
出門升旗注意保暖！強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫持續下探
即時中心／綜合報導注意保暖！今（1）日強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署指出，北部氣溫將逐漸下降，其他地區晚間起氣溫亦下降；迎風面雲多易雨，基隆北海岸及大台北山區將有雨勢，並有機會出現局部大雨。氣象署也提醒，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，冷空氣持續影響台灣，1月上旬的氣溫將偏低。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到 週五晚至週六清晨低溫下探7度
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北新北報導2026年終於到了，元旦放假一天，但入冬首波強烈冷氣團將抵達，越晚越冷，周五上班日到週六是最寒冷時刻，北部地區可能跌到10度以下，明天部分地區更有機會下探7度。還有人因此明天請假一天，來個4天連假躲在家裡避寒。民視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
本週末溜滑梯式降溫「剩個位數」 雪山追雪機會高
過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨最低溫10.7度！跨年夜北台灣有雨 元旦強烈大陸冷氣團報到
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏10.7度。氣象署表示，今天（31日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，今晚跨年夜北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣。明天天氣如何？氣象署指出，明天元旦（1日）各地清晨氣溫較涼，北部及東半部降雨機率較高，隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 3
跨年夜「煙火最佳觀賞位」曝！元旦強烈冷氣團來襲 低溫恐跌破10度
2025年最後一天受到東北季風影響，北部、東北部天氣濕涼、雲量較多，參加跨年活動務必攜帶雨具！氣象署建議，想欣賞跨年煙火可選擇上風處；至於元旦桃園以北及東北部雲量偏多，僅中南部平原、金門、澎湖看見曙光機率較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026開春急凍！2波強烈冷氣團發威「低溫剩8度」 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 未來一週有2波強烈冷氣團報到，首波於今(1)日南下，另一波將在5日報到。氣象署指出，強烈大陸冷氣團今天報到，全台濕冷3天低溫下探8度，山區有機會下雪；5日另一波強冷空氣報到，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北部下探12度，9、10日才會回溫。 氣象署指出，未來一週有兩波冷空氣來襲。首波強烈大陸冷氣團今天報到，預計影響到3日，最冷時間點落在明晚至3日清晨，中部以北、宜蘭10至12度、局部沿海、近山區平地8至9度、其他地區13至15度；4日清晨輻射冷卻持續低溫，白天短暫回溫可逾20度。 不過5日起另一波冷氣團緊接而來，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，天氣再度轉冷，最冷時間點落在7日晚間至8日清晨，北部下探12度，9、10日冷氣團才會減弱回溫。 另外，明天北台灣持續有雨，因此山區有機會降雪，北部1500至2000以上山區有機會；中部、花蓮3000公尺左右高山，也有零星降雪機會，不過越晚水氣會逐漸減少轉乾冷。查看原文更多Newtalk新聞報導吞葡萄沒脫單還要被嗆？台北101毒舌金句51萬人暴動 真相曝：2026首場大烏龍寒流爆發前兆？鄭明典示警「橫槽擺正」 氣溫將斷崖式驟降新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
首波強冷氣團南下衝台！專家曝「2地區」速跌剩8℃
生活中心／楊佩怡報導強烈大陸冷氣團強勢南下，全台氣溫將由北往南陸續轉冷。降雨方面，基隆北海岸及大台北山區受地形影響，需慎防局部大雨；桃園以北及東半部則有短暫陣雨機率。另外，氣象粉專預估「這2天」是最寒冷時刻，各地低溫預估10～13度，非常寒冷。民視 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
強烈大陸冷氣團南下 中部以北低溫探12度
中央氣象署表示，今(1)日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。氣象署指出，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。離島天氣：澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。氣象署說，由於東北風較強，台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約2至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。更多新聞推薦 ● 96年次役男注意！ 內政部：元旦起出國須取得短期出境核准台灣好新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話