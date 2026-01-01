清晨地牛翻身！台南05:51規模3.4極淺層地震 最大震度曝光

[Newtalk新聞] 未來一週有2波強烈冷氣團報到，首波於今(1)日南下，另一波將在5日報到。氣象署指出，強烈大陸冷氣團今天報到，全台濕冷3天低溫下探8度，山區有機會下雪；5日另一波強冷空氣報到，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北部下探12度，9、10日才會回溫。 氣象署指出，未來一週有兩波冷空氣來襲。首波強烈大陸冷氣團今天報到，預計影響到3日，最冷時間點落在明晚至3日清晨，中部以北、宜蘭10至12度、局部沿海、近山區平地8至9度、其他地區13至15度；4日清晨輻射冷卻持續低溫，白天短暫回溫可逾20度。 不過5日起另一波冷氣團緊接而來，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，天氣再度轉冷，最冷時間點落在7日晚間至8日清晨，北部下探12度，9、10日冷氣團才會減弱回溫。 另外，明天北台灣持續有雨，因此山區有機會降雪，北部1500至2000以上山區有機會；中部、花蓮3000公尺左右高山，也有零星降雪機會，不過越晚水氣會逐漸減少轉乾冷。查看原文更多Newtalk新聞報導吞葡萄沒脫單還要被嗆？台北101毒舌金句51萬人暴動 真相曝：2026首場大烏龍寒流爆發前兆？鄭明典示警「橫槽擺正」 氣溫將斷崖式驟降

