清晨外出運動 竹北60歲男過馬路被左轉車撞不治

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市60歲男子今天清晨5點多外出晨運，步行經過勝利七街一段與莊敬三路口通過行人穿越線時，被55歲王姓女子駕駛的自小客車綠燈左轉撞上，當場重創身亡，確切肇事原因和責任釐清，尚待警方調查。

警方初步調查，今年清晨5點多，該名年約60歲的男子正沿著勝利七街一段的豆子埔溪畔散步運動，通過與莊敬三路口，綠燈走行人穿越道時，遭王女駕駛的左轉車碰撞，當場受到重創，躺臥在地。警、消獲報到場時，男子已明顯失去生命徵象。

據了解，當時肇事者王女也是開車準備去運動，但在途中，與散步運動男子發生車禍。

竹北警分局提醒，駕駛行駛過程，務必專心開車、禮讓行人，並隨時注意車前狀況。另外，民眾在早晨或黃昏運動時，由於天色已暗，建議儘量穿著醒目亮色衣褲。

