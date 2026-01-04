清晨奪命瞬間！ 國道1號豐原出口小貨車撞橋墩翻落起火釀2死

清晨國道1號奪命意外，\小貨車撞橋墩翻落起火2死身分成謎。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號南向168公里、台中豐原交流道路段，4日清晨發生一起重大死亡車禍，清晨5時18分，1輛小貨車行經豐原交流道出口前的減速車道時，疑似因不明原因突然失控，直接衝撞出口槽化線的橋墩，猛烈撞擊後整輛車翻落邊坡，隨即引發火勢，現場一度濃煙密布，情況相當駭人。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，警消單位接獲通報後立即趕赴現場救援，並於5時48分將火勢撲滅。然而，救援人員進一步查看車內狀況時，發現車上2人已明顯死亡，未能挽回寶貴性命。由於事故發生在清晨時段，確切肇事原因仍有待進一步調查釐清。

廣告 廣告

警方指出，目前2名死者身分尚未確認，相關酒測值也將於相驗時進行檢測，以釐清是否涉及酒駕或其他影響行車安全的因素。至於小貨車為何會在減速車道內偏離路線、撞擊橋墩，是否與疲勞駕駛、車速過快或車輛機械狀況有關，警方已著手調閱周邊監視器畫面並蒐集相關證據，後續將進一步釐清肇事經過與責任歸屬。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意