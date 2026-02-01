清晨巨響！警車擊落廂型車 車體變形男駕駛受困
桃園市蘆竹區今（1日）清晨發生警車與廂型車的交通事故，廂型車發生碰撞後側翻，車上26歲曾姓駕駛受困在駕駛座上，桃園消防局接獲報案後，派員前往搶救，利用破壞機具破壞車體，再以頸圈、長背板固定患者後協助脫困，並送往林口長庚醫院治療，曾男獲救時意識清楚，無生命危險，詳細事故原因待警方調查釐清。
今日清晨6點09分，1輛大園分局的巡邏車行經蘆竹區中正路往桃園方向時，在長榮航空前與1輛得利卡廂型車發生撞擊，導致箱型車側翻在外側車道上，駕駛曾男也因此夾困在車內動彈不得。
消防局獲報後，派遣消防人員12名、消防車4輛、救護車1輛前往搶救，最後利用機具破壞車體，再以頸圈、長背板固定患者後協助脫困，曾男獲救時意識清楚，被送往林口長庚醫院進行詳細檢查與治療，至於事故原因及責任歸屬，警方仍在調查釐清。
