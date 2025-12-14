清晨市場趕送貨賣麵遇劫！貨車男女遭逆撞奪命

小貨車上兩名死者是朋友，疑似是清晨要去市場做生意，卻在途中遭遇死劫。（圖／東森新聞）





恐怖彎3車對撞，驚悚的火燒車造成兩人死亡的車禍！雲林斗南一輛小貨車行經路口時突然遭對向一輛白色休旅車逆向衝撞，猛烈撞擊導致兩車騰空飛起，貨車車頭斷裂，白色休旅車車頭還一度起火，還波及另一台紅車，小貨車上一對男女傷勢過重，送醫不治，恐怖車禍過程全被監視器拍下。

這起死亡車禍，小貨車上兩名死者是朋友，疑似是清晨要去市場做生意，卻在途中遭遇死劫，附近民眾就說路口彎道弧度不大，目測不到20度，但車速太快就容易失控偏移，這回發生死亡車禍，警方正在釐清肇事的林姓男子有無酒駕、毒駕，或是分心恍神。

救護車緊急抵達現場，滿地車殼碎片，白車車頭嚴重變形，滿地零件碎片，小貨車撞到面目全非，駕駛與乘客雙雙受困在變形車體，當場就沒了生命跡象，就連要將兩人救出脫困都花了相當大的功夫，最後送醫仍不幸喪命，車禍導致兩線道無法通行，拖吊車抵達後師傅使用吊繩固定車身，一旁的人員也將滿地的關廟麵、雞絲麵、鍋燒麵，通通撿起來放回貨車，據了解小貨車上的66歲黃姓男子與44歲李姓女乘客，2人是朋友，賣零售麵條，載著滿車的關廟麵、鍋燒麵，疑似要去市場送貨做生意，卻遭遇對撞死劫，附近民眾就說其實這條路經常發生車禍。

附近居民vs.記者：「有一件也撞到這邊啊，撞到我們這邊來，也曾經撞到你們這喔，對啊說是在撿手機，好像是半年前那邊也撞了一件，那件撞了電線桿，可是是酒駕啦，這邊就是一個斜彎會外拋，速度快就是（會）外拋。」

從空拍角度看事發路口是一個小彎道，弧度目測只有不到20度，但只要車開得太快，確實很容易向外拋，失控偏移車道。

斗南分局組長楊貴宇：「自小客車駕駛是否有酒駕，已抽血送驗中，詳細肇事因素正由警方釐清。」

白車肇事的林姓男子是否有酒駕毒駕或是疲勞駕駛還有待釐清，小貨車的黃姓男子與李姓女子上班途中遭撞，意外雙亡家屬悲慟無法接受。

