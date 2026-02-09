清晨平地最低溫馬祖5.4℃ 估小年夜前將回暖

太平山籠罩在低溫雲霧中，循著階梯向下彷彿走進浪漫的童話世界，週一清晨大約6時，太平山國家森林遊樂區氣溫只有-1°C到0°C間，但水氣不足，遊客沒有追到雪，不過看到滿滿霧淞佈滿樹林，依舊相當興奮。

遊客表示，「因為平地看不到這些景色，而且又給我們第2次來的理由了，太棒了。」

太平山山莊經理阮名揚說明，「現場水氣不足，沒有下雪或下冰霰的情形，但林木的枝條上面佈滿了霧淞。」

週一清晨，平地最低溫出現在馬祖只有5.4°C，本島則以南投中寮的7.1°C最冷，即使白天回暖，陽光露臉，低溫仍影響生態活動，大安森林公園裡雖然有蜜源植物盛開，但低溫之下蝴蝶等昆蟲的活動力都不高。

台灣蝴蝶保育學會組長江素蘭指出，「今日溫度低到16.6°C，所以蝴蝶都冷到不想動。所以這個季節其實是我們生態的一個比較困境，等到慢慢春暖花開，蝴蝶就來了。」

氣象署提醒，本週天氣將逐漸回暖，不過日夜溫差偏大，到了週三將會有一波東北季風增強，影響時間較短，大約到週四的清晨，迎風面北部、東北部地區，白天氣溫在20°C以下。

氣象預報員李孟軒表示，「到了週四，各地的氣溫就會開始逐漸回溫，接下來比較沒有明顯的冷空氣。從週五一直到週日也就是小年夜，這段期間大致上各地的氣溫感受，都會是比較舒適到溫暖。」

雖然冷空氣逐漸減弱，不過氣象署提醒，週一晚間到週二清晨，中部以北地區受到輻射冷卻影響，空曠地區低溫仍可能下探10°C以下，日夜溫差偏大，民眾外出仍要留意保暖，到了接近小年夜前，整體天氣型態趨於穩定，氣溫也將回到較為舒適的範圍。