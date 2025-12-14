清晨急凍至7度！白天起陽光露臉氣溫回升 日夜溫差高達14度

今晨寒冷，白天起逐漸回溫。（圖／方萬民攝）

氣象專家林得恩指出，今日清晨，受大陸冷氣團南下影響，加上輻射冷卻效應發酵，台灣各地天氣偏冷；由於水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區還有局部短暫零星陣雨發生機會。

至於，氣溫變化部份，清晨中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區在7至14度之間，南部、花東及澎湖地區最低溫也只剩11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。而白天起，因為大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升；不過，早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過10至14度，請注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今晨截至5：02縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）7.4度，苗栗（頭屋鄉）8.5度，新北（石碇區）9.5度。

今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」（cloud street） 、陸上無回波、亦無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

今日各地區氣溫為：北部10至23度、中部11至25度、南部11至27度、東部12至24度。

最新模式模擬顯示，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、四（17、18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

最新模式模擬顯示，週五、六（19、20日）有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下週（21）日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

