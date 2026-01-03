清晨急凍7.2度「中部罕見最冷」！氣象署揭原因 下波冷空氣挑戰寒流

入冬首波強烈大陸冷氣團報到，全台各地普遍低溫。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（3日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天清晨西半部及宜蘭低溫普遍約10至11度，花東低溫約13至14度，加上輻射冷卻影響，本島最低溫出現在雲林縣古坑鄉7.2度。氣象署指出，下週一（5日）另一波強烈冷氣團南下，下週三到下週五（7日至9日）輻射冷卻影響，可能成為今年首波寒流。

氣象署指出，今天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷；今天清晨西半部及宜蘭低溫普遍約10至11度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生，其中離島最低溫是連江縣東引的6.5度，本島是雲林縣古坑鄉荷苞的7.2度。

氣象署說明，明天（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜蘭低溫10～12度，南部及花東13～15度，澎湖16度，金門、馬祖10～11度；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降，下週一、下週二（6日）中部以北、宜蘭及金門低溫12～14度，南部、花東及澎湖15～18度，馬祖11～12度；下週三到下週五西半部、宜蘭及金、馬10～14度，花東及澎湖13～15度。此外，受到輻射冷卻影響，氣溫可能更低，不排除成為今年首波寒流。

氣象署提到，10至至12日冷空氣持續影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。氣象署提醒，後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

