清晨惡火新莊公寓陷火海 16歲少女倒臥門前不治消防哽咽道歉

凌晨火警全面燃燒濃煙阻逃生路，搶救57分鐘仍留遺憾。（圖 ／翻攝畫面）

新北市新莊區建中街14日清晨發生一起令人鼻酸的住宅火警，1棟4層樓老舊公寓於凌晨4時許突起火勢，火焰與濃煙迅速吞噬2樓空間，最終造成1名年僅16歲的少女逃生不及，命喪火窟，消息傳出後震撼地方社群。

新北市消防局指出，清晨4點33分接獲民眾報案，指建中街一處公寓冒出大量濃煙。消防人員到場時，發現現場為四層樓建築，2樓已陷入全面燃燒狀態，火勢猛烈，濃煙不斷向上竄升，指揮官隨即部署三條水線進行滅火與搜索，同步展開樓上住戶疏散行動，整體救援節奏相當緊湊。

在4點58分，搜救人員於2樓房門附近發現1名16歲少女，但已無呼吸心跳，疑似在逃生過程中吸入大量濃煙而昏迷倒地，雖然消防人員第一時間將人救出，但仍無法挽回寶貴生命，火勢則在4點59分完全撲滅。初步確認起火點位於2樓，燃燒面積約30平方公尺。

警方表示，2樓住戶為59歲周姓男子及其未成年女兒，現場並未發現打鬥或人為縱火跡象，周邊監視器與鄰近住戶訪查也未見可疑情形，詳細起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

令人動容的是，參與救援的新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔事後在臉書發文表示，抵達時火勢已全面燃燒，所有人員拼盡全力搶救，並成功疏散15名受困民眾，但仍無法阻止悲劇發生。他寫下：「RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。」簡短一句話，道盡第一線救災人員的無奈與沉痛，也讓不少網友為之鼻酸。

