清晨惡火！北市吳興街民宅大火「1女OHCA」 駭人畫面曝光了

今（1）天上午6點多，台北市吳興街368巷一處民宅發生火警，火勢相當駭人；消防隊獲報後，立即派遣大隊人車前往灌救。火勢約於1小時內撲滅，不過有一名年約50歲的女性在樓梯間被發現，呈現OHCA狀態，送醫搶救中。

據消防局資訊，今晨6點30分獲報，信義區吳興街368巷發生一起嚴重火警，立即派出29台消防車、5輛救護車與96名人員到場灌救，火勢約於7點21分撲滅。

不過現場有1名年約40年男性，全身二度燒傷，送往北醫治療；另外還有一名約50歲女性，在六樓樓梯間被發現，呈現無生命跡象狀態，送往國泰醫院搶救；至於詳細起火原因，仍待後續進一步鑑識釐清。

傷患緊急送醫。（圖／民視新聞）

