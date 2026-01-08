清晨才下第一場雪！ 嘉明湖山屋又見雪、霰

〔記者劉人瑋／台東報導〕寒流來襲，今天南橫山區嘉明湖山屋才短暫下過一場雪，原以為「就只有這樣了」，想不到早上10時許又下起雪、冰霰，台東知名高山協作「熊出沒企業社」廚師兼嚮導徐承祐則在其中漫步，畫面看來頗有美感與愜意，但「熊出沒」說：「太冷了，而且是去高山工作、還是淡季，不是想像中的那麼美好」。

徐承祐說，現在整個山屋附近都在冰霧中，不時下起冰霰、雪和冰雨。而就其提供照片也明顯可見，附近樹林也出現霧淞，或是樹梢已積上白雪。

山友在受寒之餘還是興奮能見到今年第一場雪，只是影片中的徐承祐還是不斷嘆氣，明顯感覺沒有畫面看來的美好。熊出沒表示，當地海拔超過3千公尺，寒氣無孔不入，而且現在還是淡季，但為了收入與山友，工作還是要進行「上山的目的與心境，讓寒冷的感覺超乎於美景帶來的感受」。

