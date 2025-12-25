清晨最低溫10.1度！冷氣團發威「6縣市低溫特報」明起冷氣團減弱

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏10.1度。氣象署表示，今天（26日）水氣增多，4縣市大雨特報，清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，6縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，苗栗以南日夜溫差大，水氣稍減，周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，水氣減少，下周二到下周四（30日到1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，迎風面水氣稍增。

大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，目前花蓮及蘭嶼已觀測到3至4公尺的浪高，請注意。

今天（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12～14度，南部及花、東約14～16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16～18度，感受較為溼冷，中南部高溫約21～23度；在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面溼滑及結冰現象。

氣象署在臉書預報，明天（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，明天中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。全台各地低溫12～15度；高溫預測為北部及東半部19～22度，中南部23～25度。

周日、下周一（28日、29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。低溫預測為西半部12～16度，東半部16～19度；高溫預測為北部、東半部23～25度，中南部25～27度。

下周二到下周四（30日到1日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地15～17度；高溫預測為北部及東半部22～24度，中南部26～27度。

