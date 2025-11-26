清晨最低溫10.5度！今水氣增加、早晚偏涼 周末白天氣溫回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏10.5度。氣象署表示，今天（27日）受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，台東縣大雨特報，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低，各地早晚偏涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天（28日）持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，尤其周六西半部日夜溫差較大。

目前太平洋地區有一個中度颱風天琴，第27號颱風天琴，未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意。

今日恆春半島沿海易有長浪發生，目前屏東（鵝鑾鼻）已觀測到1.5公尺的浪高，請注意。

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（27日）受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低；各地早晚偏涼，低溫約16～19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20～22度，中南部及台東的高溫會比昨天低一些，約在23～25度。

氣象署在臉書預報，北台天涼，中南溫差大。明天（28日）持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜蘭15～17度，南部、花東18～19度；高溫預測為北部、東半部20～22度，中南部24～25度。

周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地14～19度；高溫預測為宜花24～26度，西半部及台東26～30度。

下周一（12月1日）東北季風稍增強，下周二、下周三（12月2日、12月3日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一到下周三低溫預測為西半部、宜蘭15～20度，花東20～21度；高溫預測為北部、宜花23～24度，中南部及台東26～29度。

撰稿：吳怡萱

