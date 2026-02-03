清晨最低溫10.6度！各地多雲到晴「西半部日夜溫差大」周末再轉冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.6度。氣象署表示，今天（4日）水氣較少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五白天（5日到6日）各地溫暖、水氣減少，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD02，位於菲律賓東南方海面，未來朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

（圖取自中央氣象署網站）

今天（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；夜間清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13～15度，南部及花東16～17度，而白天氣溫比昨天高，北部及東半部高溫約22～25度，中南部高溫可達約26～28度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。

氣象署在臉書預報，明天至周五白天各地溫暖、水氣減少，周末至下周一晨強冷空氣影響，先溼冷周日起雨勢趨緩轉乾冷。

明天到周五（5日到6日）白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜蘭14～18度、花東17～20度；高溫預測為北部、東半部23～27度，中南部26～30度。

周五晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日到下周一（8日到9日） 清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日西半部山區亦有零星短暫雨。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、溼滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，周六至周日晨中部、東部3000公尺以上、北部、東北部2000公尺以上高山有零星降雪機率；周六到下周一低溫預測為西半部及宜蘭9～15度，花東12～18度；高溫預測為北部、宜蘭13～19度，中部、花蓮15～21度，南部22～27度，台東20～23度。

下周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜蘭12～14度，南部、花東14～15度；高溫預測為北部、宜、花19～21度，中南及東南部22～25度。

下周三到下周五（11日到13日）另一波冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

撰稿：吳怡萱

