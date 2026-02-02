清晨最低溫10.9度！白天起氣溫稍回升 周末再轉冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，1縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（4日到6日）白天各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

今晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今晨至明晨新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15～17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17～21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22～26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

氣象署在臉書預報，明天至周五白天各地溫暖水氣減少，周末強冷空氣再影響。明天到周五（4日到6日）白天各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜蘭14～16度、花東16～19度；高溫預測為北部、東半部19～24度，中南部21～29度。

周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、溼滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害，周五晚間至周六清晨北部、宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。

周日到下周一（8日到9日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，水氣減少偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六到下周一低溫預測為中部以北及宜蘭11～14度，南部、花東14～16度；周六到周日高溫預測為北部、宜蘭13～16度，中部、花蓮16～21度，南部及台東20～27度；下周一高溫預測為北部、宜花16～18度，中部及台東19～21度，南部20～23度。

下周二（10日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周三、下周四（11日、12日）另一波冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



