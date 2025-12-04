清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏11.3度。氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。

東北風偏強，今日晨至明日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

今天（5日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣溫方面，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20～22度，中南部及臺東高溫則為24～26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。

氣象署在臉書預報，週末氣溫回升，應留意日夜溫差。明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為明天北部、東半部22～24度，中南部26～27度；週日臺灣各地25～28度。

下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且降雨機率高，而其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

下週一、下週二低溫預測為各地15～20度；高溫預測為北部、宜蘭21～22度，中部及花東23～26度，南部27度。

下週三、下周四（10日、11日)東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三低溫預測為各地16～20度；高溫預測為西半部及臺東26～29度，宜蘭、花蓮24度。

