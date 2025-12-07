清晨最低溫11.4度！今北台灣稍轉涼 周三各地氣溫回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏11.4度。氣象署表示，今天（8日）東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（9日）北台灣及宜蘭偏涼，周三（10日）各地氣溫回升，周六（13日）東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，周日（14日）各地天氣明顯轉涼，此波東北季風較強。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD32，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，持續朝西南西方向移進南海，預估強度發展有限，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

（圖取自中央氣象署網站）

今日東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，目前台東已觀測到1.9公尺的浪高，請注意。

今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林、嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

東北風增強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（8日）東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃、竹及花蓮地區亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及東北部白天高溫約21～23度，中南部及花東高溫約25～29度，中部以北及東北部低溫約14～16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低一些，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物以免受涼。

氣象署在臉書預報，兩波東北季風，第二波冷空氣較強，迎風面局部雨。明天（9日）東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。低溫預測為台灣各地16～20度；高溫預測為北部、東半部22～26度，中南部28度。

周三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為西半部27～29度，東半部25～26度。

周四到周五（11日到12日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北部及宜蘭高溫稍降，其他地區溫度變化不大。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為北部及東半部23～26度，中南部28～29度。

周六（13日）東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為各地17～20度；高溫預測為北部23～25度，中部及東半部26度，南部29度。

周日（14日）東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，此波東北季風較強；水氣減少，不過在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為中部以北及宜蘭15～16度，南部17度，花東18~19度；高溫預測為北部、宜蘭19～20度，中部及花東22～23度，南部27度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





