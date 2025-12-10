清晨最低溫11.6度！「今多雲到晴」首波大陸冷氣團周六南下

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏11.6度。氣象署表示，今天（11日）上午台灣各地大致為多雲到晴，下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（12日到13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，周六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降。

今日東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，目前台東已觀測到2至2.5公尺的浪高，請注意。

東北風增強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（11日）上午台灣各地大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴；氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24～26度，中南部雲量較少，高溫可達27～29度，夜晚清晨各地低溫約16～20度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物以免受涼。

氣象署在臉書預報，明天、周六水氣較多，周日下半天起水氣減少轉乾冷。明天到周六（12日到13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，周六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降；明天水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

明天、周六低溫預測為各地15～20度；高溫預測為北部、宜蘭21～24度，花東24～26度，中南部26～28度。

周六（13日）晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一（14日、15日）大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日中部以北山區亦有零星短暫雨，由於水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。

周日、下周一低溫預測為中部以北、宜蘭、花蓮12～15度，南部、台東14～17度；高溫預測為北部、宜花16～23度，中南部及台東21～26度。

下周二（16日） 大陸冷氣團稍減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，新竹以南地區由於清晨輻射冷卻作用，日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三（17日）東北季風稍增強；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

下周二到下周三低溫預測為中部以北、宜14～17度，南部、花東17～20度；高溫預測為北部及東半部21～24度，中南部25～27度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



