清晨最低溫11.6度！晚起水氣增加 颱風天琴最新路徑曝

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏11.6度。氣象署表示，今天（26日）清晨各地偏涼，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大；隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，晚起水氣增加。明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周五（28日）持續受東北季風影響，周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大。

目前太平洋地區有一個輕度颱風天琴；第27號輕度颱風天琴，位於鵝鑾鼻南方約1160公里之處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。



東北風偏強，今晨至明晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（26日）持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15～17度，南部及花東為18～20度，而白天高溫北部及宜花地區為20～22度，中南部及台東為25～27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖；降雨方面，隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

氣象署在臉書預報，北台天涼，中南溫差大。明天（27日）東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且南方熱帶系統之中高層水氣移入，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。低溫預測為中部以北、宜花17～19度，南部、台東20～21度；高溫預測為北部、宜蘭19～21度，中南部、花東22～24度。

周五（28日）持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜花15～17度，南部、台東19～20度；高溫預測為北部、宜花20～21度，中南部及台東23～25度。

周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜蘭14～16度，南部、花東16～19度；高溫預測為北部及宜花24～26度，中南部及台東26～29度。

下周一（12月1日）東北季風稍增強，下周二（12月2日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為台灣各地17～20度；高溫預測為北部、宜花22～24度，中南部及台東25～28度。








