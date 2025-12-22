清晨最低溫11.8度！「今氣溫回升」聖誕節冷空氣南下

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏11.8度。氣象署表示，今天（23日）東北季風減弱，氣溫回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（24日） 平安夜東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周四聖誕節、周五（25日、26日）較明顯冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼。

東北風偏強，今日晨至明日晚上綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（23日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星；氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15～17度，南部及花東約18～20度，而白天北部及東半部高溫約24～26度，中南部高溫可達27～28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

氣象署在臉書預報，明天起冷空氣南下，水氣增多。明晚至周四聖誕節全台3500公尺左右或以上高山，以及周五到周六全台3000公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，注意安全。

明天（24日） 東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周四、周五（25日、26日）較明顯冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼；水氣方面也明顯增多，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機率，而中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，其中周四中南部地區亦有零星短暫雨。

明天低溫預測為台灣各地17～19度；高溫預測為北部、宜蘭22～24度，中南部及花東25～27度。周四到周五低溫預測為中部以北及宜蘭13～15度，南部及花東15～17度；高溫預測為北部、宜蘭17～18度，中部及花東20～23度，南部26度。

周六、周日（27日、28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為全台各地14～17度；高溫預測為北部、宜花20～22度，中南部及台東24～26度。

下周一（29日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。全台各地13～16度；高溫預測為北部、宜花21～22度，中南部及台東24～27度。

下周二（30日）各地大多為多雲，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下周三、下周四（31日、1日）水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

