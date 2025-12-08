清晨最低溫12.4度！明白天氣溫回升 周末各地明顯轉涼

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏12.4度。氣象署表示，今天（9日）天氣與昨天類似，東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，周四（11日）東北季風稍增強，周五（12日）東北季風影響，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，周末冷空氣南下，各地明顯轉涼。

東北季風影響，今日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（9日）天氣與昨天類似，東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，而對於其他地區天氣影響較小，仍可見陽光、為晴到多雲；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17～19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21～23度，而其他地區可來到26～28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早出晚歸請多加件外套注意保暖。

氣象署在臉書預報，周末冷空氣南下，各地明顯轉涼。明天（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為西半部26～29度，東半部25～26度。

周四（11日）東北季風稍增強，周五（12日）東北季風影響，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨較明顯些，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為北部及東半部23～25度，中南部26～28度。

周六（13日）東北季風增強，冷空氣逐漸南下，北台灣天氣稍轉涼；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為北部、宜蘭23～25度，中部及花東26～27度，南部27～29度。

周日、下周一（14日、15日）冷空氣影響，水氣減少，各地天氣明顯轉涼；各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨機率。低溫預測為中部以北及宜花13～15度，南部、台東15～17度；高溫預測為北部、宜花19～21度，中南部及台東22～25度。

下周二到下周三（16日到17日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周四（18日）基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



