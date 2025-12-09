清晨最低溫12.5度！今東北季風減弱 周末明顯轉冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（10日）東北季風減弱，水氣漸減，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，下午起北部地區雲量會增多，也有零星降雨機率，明天起天氣如何？氣象署指出，明天（11日）起東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；周六（13日）晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一（14日、15日）冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷。

今日東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，目前台東已觀測到2公尺的浪高，請注意。

東北風增強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（10日）東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率；氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18～20度，高溫約24～25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16～18度，白天高溫會來到27～29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

氣象署在臉書預報，周六晚起冷空氣南下，各地明顯轉冷。明天（11日）東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。低溫預測為各地17～20度；高溫預測為北部及東半部24～26度，中南部27～29度。

周五到周六（12日到13日）白天東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍偏多；北部、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨有局部較大雨勢，而其他地區為多雲到晴；由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為北部、宜蘭22～24度，花東24～26度，中南部27～28度。

周六（13日）晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，周日、下周一（14日、15日）冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷；周日起水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨，周日中部以北山區亦有零星降雨的機率，由於水氣減少，需留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度會更低。周日、下周一低溫預測為中部以北、宜蘭、花蓮12～14度，南部、台東14～17度；高溫預測為北部、宜花18～20度，中南部及台東21～25度。

下周二（16日）冷空氣稍減弱，清晨仍有輻射冷卻作用，白天起各地氣溫逐漸回升；水氣再進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜蘭12～14度，南部及花東16度；高溫預測為北部、東半部21～22度，中南部25度。

下周三（17日）東北季風稍增強；各地大多為晴到多雲，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周四、下周五（18日、19日）東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

