清晨最低溫12.6度！明天白天起回溫 周末冷氣團再影響

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在桃園市平鎮區、新竹縣湖口鄉的攝氏12.6度。氣象署表示，今天（2日）持續受大陸冷氣團影響，整體偏溼冷，明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，周三到周五白天（4日到6日）各地大多為多雲到晴，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。

東北風明顯偏強，今晨至明晚蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13～15度，南部及花東低溫約15～17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19～23度，南部高溫約23～25度；降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

氣象署在臉書預報，今天偏溼冷，明天白天起回溫，水氣減少，周五晚起變天轉雨，周末冷氣團再影響；近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、溼滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

明天（3日）清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周三到周五白天（4日到6日）各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天到周五低溫預測為中部以北及宜蘭13～16度、南部、花東14～19度；高溫預測為北部、東半部18～24度，中南部24～28度。

周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。周日（8日）大陸冷氣團影響，水氣減少偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六到周日低溫預測為西半部、宜蘭13～16度，花東16～19度；高溫預測為北部、宜蘭16～18度，中南部22～25度，花東19～23度。

下周一（9日）大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；下周二、下周三（10日、11日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





