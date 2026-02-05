清晨最低溫13.7度！今入夜後寒流南下「周末明顯轉冷」

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。

目前太平洋地區有一個輕度颱風西望洋，中心位於菲律賓南部，未來偏西朝南海移動，對台灣天氣無直接影響。

廣告 廣告

（圖取自中央氣象署網站）

東北風增強，今日上午至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

今天（6日）鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18～22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21～24度，中部及花蓮高溫約23～26度，南部及台東高溫約25～29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。

氣象署在臉書預報，明天寒流南下，越晚越冷，周日到下周一晨最冷，請預做防寒準備；周末期間各地天氣會非常明顯地轉冷，氣溫大跳水，記得準備好保暖的衣物、棉被。

明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明晚起至周日中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率；明天到下周一低溫預測為台南以北及宜蘭9～14度，南部、花東11～17度；高溫預測為北部、宜蘭12～17度，中部、花蓮14～23度，南部18～27度，台東18～23度。

下周二（10日)各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三（11日)東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，下周四（12日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二到下周四低溫預測為各地12～16度；高溫預測為北部、宜、花17～22度，中南部及台東21～27度。

下周五（13日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；下周六（14日）東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升，環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨；下周日（15日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





