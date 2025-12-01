清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。

風力偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

今天（2日）環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18～21度，白天最高溫北部、東北部及東部25～26度，其他地區約27～30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

氣象署在臉書預報，今晚起各地降溫，周末回溫早晚仍涼。明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及中部山區、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；若溫度、水氣條件配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；周四到下周一水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天到周五低溫預測為西半部及宜蘭14～18度，花東18～20度；高溫預測為北部、宜花19～21度，中部及台東23～26度，南部25～27度。周六到下周一低溫預測為各地15～20度；高溫預測為北部、東半部22～25度，中南部26～28度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





