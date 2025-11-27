清晨最低溫14.8度！今中午起水氣漸減 明各地氣溫回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏14.8度。氣象署表示，今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，明天天氣如何？氣象署指出，明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，周日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大。

目前太平洋地區有一個中度颱風天琴；第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14～15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣象署在臉書預報，周末東北季風減弱，下周東北季風再增強。明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，低溫預測為中部以北、宜蘭13～15度，南部及花東17～19度；高溫預測為宜花24～25度，西半部及台東26～30度。

周日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜蘭15～16度，南部、花東19～20度；高溫預測為台灣各地大約26～30度。

下周一（12月1日）東北季風稍增強，下周二到下周四（12月2日到12月4日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一到下周二低溫預測為中部以北、宜蘭17～20度，南部、花東20～21度；高溫預測為北部、宜花23～24度，中南部及台東26～29度；下周三到下周四各地低溫預測為15～20度；高溫預測為北部、宜蘭21～22度，中南部及花東24～29度。

撰稿：吳怡萱

