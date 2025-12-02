清晨最低溫15.9度！今起氣溫溜滑梯 周末回溫早晚仍涼

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在基隆市七堵區的攝氏15.9度。氣象署表示，今天（3日）東北季風增強，氣溫溜滑梯，北台灣體感整天涼冷，南北溫差較大，這波東北季風預計會影響至周五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率。明天天氣如何？氣象署指出，明天、周五（4日、5日）東北季風持續影響，水氣稍減，周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少。

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢；在氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天下降，北台灣高溫約19～21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22～24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化；這波東北季風預計會影響至周五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14～16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼。

氣象署在臉書預報，今天起氣溫溜滑梯，今夜至明晨最涼冷，周末回溫早晚仍涼。明天、周五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；明天到周五水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及宜蘭14～18度，花東18～20度；高溫預測為北部、宜花19～23度，中部及台東22～26度，南部25～26度。

周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。低溫預測為各地14～20度；高溫預測為北部、東半部23～25度，中南部26～28度。

下周一（8日）東北季風再增強，下周二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為各地15～19度；高溫預測為北部、宜蘭21～22度，花東24～26度，中南部26～27度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



