清晨最低溫15.9度！明晚起明顯轉涼 周末氣溫漸回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏15.9度。氣象署表示，今天（1日）夜晚清晨各地仍偏涼，日夜溫差稍大。明天天氣如何？氣象署指出，明晚起至周三（3日）東北季風增強，天氣將明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六、周日（6日、7日）各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，周四到周日水氣稍減。

目前太平洋地區有一個輕度颱風天琴；第27號颱風天琴，未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣天氣無直接影響。

風力增強，今日下午至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（1日）桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18～22度，白天最高溫約26～29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

氣象署在臉書預報，明晚起東北季風增強，天氣將明顯轉涼，周末回溫早晚仍涼。明天（2日）白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。低溫預測為各地18～21度；高溫預測為台灣各地24～28度。

明晚起至周三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日（6日、7日）各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；周四到周日水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明晚至周五低溫預測為西半部及宜蘭15～18度，花東18～19度；高溫預測為北部、宜花19～21度，中部及台東23～26度，南部24~27度。

周六、周日低溫預測為各地15～20度；高溫預測為北部、東半部21～25度，中南部26～28度。

