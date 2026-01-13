清晨最低溫4.9度！16縣市低溫特報 熱帶性低氣壓對台影響曝

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏4.9度。氣象署表示，今天（14日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，16縣市低溫特報，日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天、周五（15日、16日）持續受輻射冷卻影響，周末起環境水氣增多，下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）大陸冷氣團南下再轉冷。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD01；位於菲律賓東方海面的低氣壓，已於今天清晨2時增強為熱帶性低氣壓，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響。

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

東北風偏強，今晨至明日晨蘭嶼、綠島、新北市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（14日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9～15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16～18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22～24度，中南部高溫27～28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署在臉書預報，日夜溫差大，周末起迎風面水氣增加，下周二再轉冷。明天、周五（15日、16日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六、周日（17日、18日）各地早晚仍涼；菲律賓東南方有低壓系統活動，環境水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

明天到周五低溫預測為中部以北及宜蘭12～14度，南部、花東15～18度；周六到周日低溫預測為中部以北及宜蘭12～16度，南部、花東15～19度；明天到周日高溫預測為北部、宜花21～24度，中南部、台東25～28度。

下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一低溫預測為西半部、宜蘭14～17度，花東18度；下周二低溫預測為西半部、宜蘭12～15度，花東17～18度；下周一到下周二高溫預測為北部、宜蘭17～20度，中南部及花東21～25度。

下周三到下周五（21日到23日）冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣強度及影響時程仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

